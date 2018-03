Stor nordisk hotelkæde vokser betragteligt

Den nordiske hotelkæde Scandic Hotels, der er børsnoteret i Sverige og har hoteller i Norden, Belgien, Tyskland og Polen, vokser med 11,5 procent, hvilket svarer til 1,1 milliard kroner. Det viser et nyt regnskab.

Det skriver Finans.

Det er blandt andet et nyt dansk hotel, der er med til at bidrage til de positive tal. Scandic Sluseholmen har nemlig bidraget med stor vækst til hotelkæden, siden det slog dørene op i maj 2017. Men også Scandic Aalborg City bidrog til i høj grad til de positive tal.

I løbet af hele 2017 omsatte Scandic Hotels for i alt 10,7 milliarder kroner. Alene i Danmark steg omsætningen for hotellerne med 8,7 procent fra 1,01 milliarder kroner til 1,09 milliarder kroner. Og det er bare endnu et år af de mange forgangne, hvor Scandic Hotels har opnået vækst.

Men på trods af den højere omsætning, så falder indtjeningen alligevel, fordi tallene på bundlinjen er faldet. Således er overskudsgraden, der viser kædens evne til at tjene penge, faldet. I 2017 lå den på 6,3 procent, hvor den i 2016 lå på 7,1 procent.

»Scandic er vokset hurtigt på kort tid, og vi bliver nødt til at sikre, at vi arbejder effektivt, og at vi får udnyttet de stordriftsfordele, vi har,« siger Scandic Hotels topchef, Even Frydenberg, i sin beretning i årsregnskabet og nævner således, at der er plads til forbedringer.

Scandic Hotels har i alt 24 hoteller i Danmark med i alt 4.089 hotelværelser. Kæden har 1106 ansatte i Danmark.