I løbet af de kommende fire år åbner Scandic Hotels fire nye hoteller i Danmark. Tre af dem skal ligge i den danske hovedstad.

I den forbindelse søger hotelkæden, der er repræsenteret med 280 hoteller i seks forskellige lande, nu 700 nye medarbejdere.

Det skriver hotelkæden i en pressemeddelse.

Det første hotel, der slår slår dørene op, er en genåbning af Scandic i Falkoner Centeret på Frederiksberg.

Det skal stå klar til august, og i den forbindelse skal hotellet bruge 120 medarbejdere.

Ansætter inden for 26 områder

De ansatte skal findes inden for 26 forskellige fagområder, hvor kokke, tjenere, receptionister, teknikere og bartendere blot er nogle af de efterspurgte hænder.

Sidste år, da Scandic søgte omrking 100 stillinger til et nyt hotel i Kødbyen på Vesterbro i København, modtog kæden flere end 2.000 ansøgninger.

I denne omgang har Scandic på et døgn modtaget 140 ansøgninger, efter de åbnede for ansøgninger fredag.

»Det er en glæde, at vi nu starter rekrutteringen af de nye kollegaer til Scandic Falkoner. I disse år er vi på en dansk vækstrejse med nye hoteller og hundredevis af nye medarbejdere. Der er stor interesse for nye stillinger hos os, men vi ved, at der bliver rift om de dygtigste folk, særligt når det gælder kvalificeret, faglært arbejdskraft,« siger Scandics danske HR-direktør, Anne Mette Pedersen, i pressemeddelelsen.

Bjarke Ingels er inde over

Udover de tre kommende hoteller i København er det planen, at også Aarhus skal være et Scandic-hotel rigere.

I jydernes tilfælde bliver det et hotel- og konferencecenter, der er tegnet af det danske arkitektfirma BIG – Bjarke Ingels Group.

Det er planen, at det skal stå klar på Aarhus’ nye havneareal i 2022.