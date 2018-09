Sagsbehandlingstider kan stige, og opgaver vil falde bort som følge af, at Landbrugsstyrelsen om kort tid afskediger 60-70 ansatte, fortæller direktør Jette Petersen.

I næste måned får cirka hver 20. medarbejder i Landbrugsstyrelsen en fyreseddel, skriver Altinget.

Det svarer til, at mellem 60 og 70 medarbejdere bliver afskediget.

Årsagen er, at bevillingen til Landbrugsstyrelsen næste år falder med knap 70 millioner kroner, og at Landbrugsstyrelsen frem mod 2018 kan se frem til et fald i bevillingen på cirka 18 procent.

»Det her er selvfølgelig en mavepuster for denne her organisation, og det er gode kolleger, som vi kommer til at sige farvel til,« siger direktør Jette Petersen til Altinget.

Der er ikke sat navne på de afskedigede endnu, men det står klart, at alle afdelinger må holde for.

»Vi taler om et så stort fald, at hele organisationen må være med til at løfte det her, og det betyder, at alle vores otte lokationer rundt i landet bliver ramt,« siger Jette Petersen til Altinget.

Faldet i den samlede bevilling skyldes særligt, at flere midlertidige bevillinger udløber.

For eksempel udløber den ekstra økonomiske hjælp til udflytning på cirka 30 millioner kroner årligt, der skulle sikre en god udflytning af cirka 340 arbejdspladser til Augustenborg og Tønder.

Men der er også usikkerhed om flere øvrige bevillinger, eksempelvis hvad der vil ske med bevillingen til målrettet regulering efter 2021.

Jette Petersen påpeger, at man igennem noget tid har været klar over, at styrelsen stod over for effektiviseringer, og at det er fint i tråd med strategien 'Nemt, enkelt og til tiden', der blev lanceret i 2017.

Ifølge strategien skal styrelsen skabe effektiviseringer ved hjælp af blandt andet øget digitalisering, forbedrede arbejdsgange og automatisering af styrelsens kontrol- og tilskudsopgaver ved hjælp af flere satellitbilleder.

Jette Petersen lægger dog ikke skjul på, at opbremsningen vil få konsekvenser på i hvert fald den korte bane. Blandt andet kan der komme længere sagsbehandlingstid og dermed forsinkede udbetalinger til landmænd på 'nogle mindre ordninger'.

Landbrugsstyrelsen står blandt andet for at udbetale den milliardstore landbrugsstøtte til landmænd i december. Disse udbetalinger vil dog have højprioritet, lover Jette Petersen.