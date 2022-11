Lyt til artiklen

Coronapandemien og krigen i Ukraine har ramt det finske flyselskab Finnair hårdt.

Selskabet har varslet en sparerunde, som kommer til at koste flere medarbejdere jobbet. Det sker som led i en ny strategiplan, hvor omkostningerne skal holdes nede.

Konkret betyder det et farvel til 147 medarbejdere med titel af ledere eller specialister. Fyringerne sker både i og udenfor Finland.

Finnair har et stort fokus på rejser til Asien, og her kæmper man stadig med pandemiens følger.

Derudover har det givet selskabet store udfordringer, at det russiske luftrum er blevet lukket efter invasionen i Ukraine.

»Finnair-ansatte er engagerede fagfolk, som på mange måder allerede har måttet strække sig, først under pandemien, og siden på grund af krigen startet af Rusland. Jeg er dybt ked af, at vi skal tage disse vanskelige, men nødvendige foranstaltninger i vores søgen efter at genoprette vores rentabilitet,« lyder det fra koncernchef Topi Manner.

Fyringerne skal være afsluttet ved udgangen af februar.

90 medarbejdere bliver afskediget i Finland, mens 57 af de nedlagte stillinger bliver fundet i udlandet.

På nuværende tidspunkt er der ansat 5300 medarbejdere i Finnair.