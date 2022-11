Lyt til artiklen

39 medarbejdere hos flyselskabet Danish Air Transport i Vamdrup har mistet deres job.

Stigende priser på brændstof, højere CO2-afgifter, inflation og svigtende forbrugertillid får selskabet til at afskedige en række medarbejdere på forhånd.

Det skriver TV Syd.

De 39 er alle ansatte i Danmark.

Derudover mister flere hundrede medarbejdere i Litauen deres job.

Administrerende direktør, Jesper Rungholm, siger til TV Syd, at fyringerne sker for 'at være på forkant' i krisetider.

»Det vil være fantastisk, hvis vi tager fejl. Hvis vi har ret, kan vi overleve, men det ville være rigtig svært, hvis vi ventede til problemerne kom,« siger han til TV Syd.

Luftfartsmediet Check-in skriver, at afskedigelserne kommer midt i overenskomstforhandlingerne.

Der er tale om 28 danske kabineansatte samt 11 danske piloter.