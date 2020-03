De pressede brancher har efterspurgt det, og nu kommer hjælpen.

Ejendoms- og investeringsselskabet AKF, der udlejer massevis af kvadratmeter til erhvervslejemål, kommer nu sine lejere til undsætning.

Det skriver finans.dk.

Dermed sætter AKF huslejen for restauranter, hoteller og caféer i bero i to måneder.

Andre erhvervsdrivende får også glæde af AKFs nye tiltag, da lejere i andre brancher end de tre nævnte får et huslejenedslag på 50 procent af AKF, lyder det fra mediet.

Administrerende direktør i AKF, Ino Dimits, fortæller, at det blot er det første tiltag for at hjælpe deres lejere.

»Lige nu er vi ved at se på andre mindre erhvervsdrivende, som nok også kommer til at opleve stor omsætningsnedgang f.eks. tøjbutikker, der næppe har mange kunder i butikken i disse tider. Dem vil vi også finde en måde at håndtere på,« siger han.

Finans.dk fortæller, at tiltaget med at udskyde huslejebetalingen i to måneder samt give nedslag i lejen vil koste AKF fem millioner kroner om måneden.