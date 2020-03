De nye restriktioner mod indkøbs- og storcentre skaber stor forvirring.

Den danske detailkoncern Matas havde onsdag ansatte siddende i alle de godt 60 butikker, der ligger i landets indkøbs- og storcentre.

De vidste bare ikke, om de måtte åbne eller ej.

Sådan skriver mediet finans.dk om den situation, Matas står i, efter regeringen tirsdag aften kl. 19 meldte nye restriktioner ud i kampen mod coronavirus.

Formuleringen lød, at alle butikker i storcentre skal holdes lukket i en periode på nær dagligvarebutikker. Men da Matas forhandler skønhedsprodukter og produkter til personlig pleje er de i tvivl, om de må holde åbent i centrene.

Derfor valgte Matas at sætte deres folk på arbejde. Men ud fra et forsigtighedsprincip valgte de at holde dørene til butikkerne lukket, til de var sikre på, om de måtte åbne i henhold til reglerne.

Onsdag aften er de stadig i tvivl, om de må holde åbent.

Det fortæller kommunikationschef i Matas, Klaus Fridorf:

»Vores medarbejdere var klar til at møde kunderne i dag, men da der opstod tvivl om, hvordan de helt nye regler skal tolkes, valgte vi ud fra et forsigtighedsprincip at lukke alle vores godt 60 storcenter-butikker igen med det samme,« siger han og fortsætter:

»Vi har mærket gennem særligt den seneste uge, at materialisterne gør en stor forskel i forhold til gode råd om blandt andet hygiejne og personlig pleje, men nu må vi se, hvad det ender med. Hvis vi får lov til at åbne igen, er vi i hvert fald klar til at gøre vores.«

Klaus Fridorf slår bl.a. på, at kæder som Matas i andre europæiske lande, herunder Tyskland, fortsat holdes åbne.

Hvis Matas får meldingen om, at de skal holdes lukket, vil kæden indordne sig efter dette.