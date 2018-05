Har du dresscode på din arbejdsplads? Er du måske selv direktør og har indført noget lignende? I begge tilfælde vil vi gerne høre fra dig på 1929@bt.dk eller på Facebook.

Det kan være i strid med ligebehandlingsloven, at Jyllands-Posten forleden forbød sine mandlige ansatte at bære shorts i arbejdstiden.

Det vurdererer faglig chef i fagforeningen HK/Privat, Kim Jung Olsen, efter at BT har forholdt ham det reglement, som chefredaktør Jacob Nybroe har udstukket over for sine medarbejdere på avisen.

'Det betyder lange benklæder for mænd (og også for kvinder). Kvinder kan derudover vælge knælange kjoler, men ikke miniskørter og hotpants,' hedder det i e-mailen, som Radio24syv kom i besiddelse af mandag. Den er ifølge BTs oplysninger afsendt i april.

Instruksen om, at kvinder gerne må vælge kjoler, der går til knæet - mens mænd altså ikke får mulighed for at iføre shorts, der går til knæet, er ifølge Kim Jung Olsen på kanten af reglerne.

»Det kommer an på de faktiske forhold, men jeg synes, det lyder som forskelsbehandling. Det lyder som om, nogle af mændene burde rette henvendelse til ledelsen,« siger han.

Ligebehandlingsnævnet behandlede i 2012 en sag fra et hospital, hvor en mandlig psykolog havde taget shorts på under kitlen. En kvindelig afdelingssygeplejerske klagede derefter til Ligebehandlingsnævnet, der slog fast, at pyskologen ikke gjort noget galt. Hospitalet havde nemlig ingen instruks om, hvad man skulle have på under kitlen.

'Det er på denne baggrund ikke tilstrækkeligt begrundet, hvorfor det ikke fremstår som en professionel, troværdig og tillidsskabende påklædning, når mænd bærer korte bukser i arbejdstiden, mens det samme ikke er gældende for kvinder,' skrev Ligebehandingsnævnet dengang i sin afgørelse.

Grundprincippet er altså, at hvis kvinder må gå i nederdel, må mænd også gå i shorts. Med ligebehandlingsloven i hånden kan en arbejdsgiver dog alligevel godt indføre forskellige krav til mandlige og kvindelige medarbejdere, men det kræver, at begrundelserne er i orden. Derfor bør der være ét udgangspunkt for dresscodes, mener Kim Jung Olsen.

»De regler, man har for påklædningen på arbejdspladsen bør være kønsneutrale. Det må arbejdsgiveren forholde sig til, hvordan man gør i praksis - og det kan medarbejderne påbegynde en drøftelse med ledelsen om,« siger han.

Alle kan klage til Ligebehandlingsnævnet over eksempelvis dresscodes på arbejdspladsen - så længe klageren selv er blandt de berørte. Man kan altså ikke klage over reglerne på en arbejdsplads, man ikke selv er ansat på.