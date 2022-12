Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De to store danske selskaber Novozymes og Chr. Hansen vil fusionere.

Det oplyser de i en meddelelse til fondsbørsen. Det skal nu godkendes af myndighederne.

Novo Holdings bliver samtidig storaktionær, og administrerende direktør bliver den spanske Novozymes-direktør Ester Baiget.

»Kombinationen af to strategisk komplementære virksomheder med et fælles formål og avancerede kapaciteter vil vise verden bioløsningernes sande kraft,« siger hun i meddelelsen.

Det samlede selskab vil få en årlig omsætning på omkring 3,5 milliarder euro, og der ventes årlige salgssynergier fra fusionen på cirka 200 millioner euro.

Derudover ventes der en effekt på driftsresultatet på 80-90 millioner euro inden for fire år, efter at fusionen er gennemført og omkostningsbesparelser på 80-90 millioner euro inden for tre år.

Fusionen, hvis den bliver godkendt, ventes at være færdiggjort mellem fjerde kvartal af 2023 og første kvartal 2024.