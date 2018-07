Torsdag i sidste uge fyrede det store byggefirma Dahl A/S alle deres 250 medarbejdere, da virksomheden var gået konkurs.

Nu viser det sig, at medarbejderne i dagene op til den frygtelige besked allerede begyndte at få bange anelser.

Det skriver Finans.dk.

Flere af de 250 ansatte i Dahl lagde mærke til, at noget var galt, da lønnen ikke gik ind på kontoen, og da de materialer, der skulle bruges på byggepladserne, heller ikke blev leveret. Kort efter kunne medarbejderne så også konstatere, at der var grund til deres bekymringer, eftersom Dahl kort efter blev begæret konkurs.

Derudover viser en søgning i CVR-registret nu, at Dahl skiftede navn til 'Selskabet af 18. juli 2018' dagen før konkursbegæringen.

B.T. har været i kontakt med ejeren af det nu konkursramte firma, Peter Dahl, men han afviser at kommentere på konkursen eller det faktum, at han dagen inden ændrede navnet på sit firma.

Dahl A/S har omsat for over 400 millioner kroner om året de seneste tre år.