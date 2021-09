Dänisches Bettenlager får nok ikke en klokke til at ringe hos de fleste danskere.

Det gør navnet JYSK til gengæld.

JYSK hedder i Tyskland 'Dänisches Bettenlager' – oversat 'Dansk Sengelager' – men det er snart slut.

Den 27. september skifter Tyskland nemlig, som det sidste land, over til navnet JYSK. Baggrunden for det tyske navneskifte er, ifølge deres hjemmeside, at »vise, at vi er en del af et af de største handelsselskaber i verden inden for sove- og boligsektoren.«

På Facebook, hvor kæden annoncerer navneskiftet, møder det blandede reaktioner fra tyskerne:

»Jeg glæder mig til navnet Jysk. Så føler jeg mig en lille smule som i Sverige og Danmark,« lyder det fra Kristina Raab, og den holdning deler også Lisa Ellpunkt:

»Jeg er glad! Jeg er absolut Danmark-fan og Jysk hører bare til Danmark. Lyder bedre og er virkelig original««

Det er dog ikke alle, der bakker op om navneskiftet:

»For mig forbliver hun Dänisches Bettenlager,« meddeler Kai Horacek, ligesom der også er kommentarer på, hvordan JYSK egentlig udtales.

JYSK har over 3.000 butikker og webshops i 50 lande og præsenterede i 2020 en rekordomsætning på 30,4 milliarder kroner.

Dänisches Bettenlage var den første Jysk-butik uden for Danmark, og den åbnede i Tyskland i 1984.