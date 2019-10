Gå på arbejde og tæl varer op på din fridag - og nå ja, du skal ikke regne med at få løn for det.

Sådan lød beskeden til de ansatte i Nordens største forhandler af sportstøj og fritidsudstyr, XXL.

Her fik medarbejderne at vide, at de skulle bruge 1. maj til at gøre status på varelageret uden nogen form for betaling.

Sportstøjs-giganten, som også sælger produkter til danskere på nettet, har de seneste måneder været ramt af flere møgsager.

Først var der historien om de ansatte, som blev straffet med armbøjninger, hvis de kom for sent.

Så skrev norske medier om lederkurser, som havde karakter af en 'krigsskole', og hvor medarbejdere i undertøj blev overhældt med iskoldt vand.

Nu kan det norske medie E24 så berette, at XXL-ansatte blev tvunget til at arbejde uden løn på Arbejdernes Internationale kampdag, 1. maj.

Der skulle ifølge avisen også være andre tilfælde, hvor medarbejderne mere eller mindre frivilligt er blevet presset til at arbejde gratis.

Sportskædens chef i Norge, Anders Kjellén, beklager sagerne over for mediet, men afviser at forholde sig til, hvor mange episoder, der har været tale om.

»Jeg ønsker ikke at gå i detaljer, men jeg kan sige, at der har været en uheldig frivillighedskultur i XXL før i tiden.«

Han kalder det 'uacceptabelt', at medarbejder i flere tilfælde ikke har fået løn for det arbejde, de har udført.

Han tilføjer, at virksomheden opdagede problemerne i 2017, og at der nu er ryddet op.

En tidligere medarbejder fortæller til E24, hvordan det var at arbejde uden løn.

»Lønnen var dårlig som udgangspunkt, så det føles meget specielt, når en butik med en årlig omsætning på 100 millioner, beder dig om at sætte din fridag af til at arbejde gratis,« siger den tidligere ansatte, som er anonym.

Kædens stifter, Øivind Tidemandsen, har ved en tidligere lejlighed udtalt, at han er 'flov' over de mange afsløringer i virksomheden.

Det norske fagforbund Handel og Kontor opfordrer medarbejder til at søge hjælp, hvis de ikke har fået løn for deres arbejde.