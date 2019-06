Møbelbutikken Casanova Møbler, som kalder sig Danmarks største og mest besøgte boligshop på nettet, har smidt håndklædet i ringen og er torsdag blevet taget under konkursbehandling.

Det bekræfter butikkens ejer Bjarne Jensen over for B.T. Han påpeger endvidere, at konkursen sker som følge af en egenbegæring.

Casanova Møbler, der har en fysisk butik i Nørregade i Ringsted, er gennem længere tid blevet tvunget i knæ - blandt andet fordi Nørregade har været lukket for gennemkørsel i over et år grundet gravearbejde.

Gravearbejdet har nemlig - ifølge Bjarne Jensen - medført, at det nærmest har været umuligt for både leverandører og kunder at komme frem til butikken.

Ved du noget om sagen? Er du én af de ramte kunder? Så skriv til B.T. på 1929@bt.dk

Butikken er på fire etager og strækker sig over ti lejemål i Nørregade.

»Vi har været en sund virksomhed i 12 år i streg med overskud og vækst, og vi har prøvet at navigere i den groteske situation, som kommunen har sat os i, men det har desværre ikke lykkedes os,« siger Bjarne Jensen og fortsætter:

»Gravearbejdet har spærret os totalt inde, så den nærmeste parkeringsplads ligger 100 meter væk, og så er det altså ikke nemt for vores kunder at komme hen til vores butik.«

Ifølge Bjarne Jensen har afspærringen af Nørregade betydet, at Casanova Møblers omsætning er blevet tæt på halveret.

Da gravearbejdet begyndte, var der 25 ansatte i butikken, men i februar blev butikken nødsaget til at opsige otte i et desperat forsøg på at overleve.

Allerede for en uge siden oplyste møbelbutikken sine kunder om, at den økonomiske situation var yderst alvorlig.

I et Facebook-opslag til deres mere end 80.000 følgere skrev butikken, at de 'har forsøgt alle tiltag', men at de var nødsaget til at lukke butikken et par dage for at skabe sig et overblik.

Den midlertidige lukning er altså nu blevet til en reel lukning.

Alle butikkens medarbejdere er sendt hjem, og boet skal nu opgøres af en kurator.

Ifølge B.T.s oplysninger føler flere af kunderne sig ført bag lyset, fordi Casanova Møbler efter sigende har tilladt folk at forudbetale for en række varer, selvom butikken godt vidste, at den var på vej mod en konkurs.

Bjarne Jensen understreger dog, at de har gjort alt efter bogen.

»Vi søgte professionel rådgivning (advokathjælp, red.) fra dag ét og er meget overbeviste om, at de ved, hvad de laver, så vi har selvfølgelig fulgt deres rådgivning.«

Flere kunder kritiserer på butikkens Facebook-side, at det har været muligt at bestille varer online, og at butikken har trukket penge, selvom de nu ikke kan levere varen.

Bjarne Jensen vil ikke udtale sig i detaljer omkring dette og henviser i stedet til kurator. Bjarne Jensen understreger dog, at butikken ikke har trukket penge fra folk, som ikke fået leveret varen.

»Vi hæver først pengene, når kunden har modtaget varen. Der kan dog være kunder, som har lagt et depositum inden erkendelsestidspunktet (den dag virksomheden vurderes til ikke undgå en konkurs), som vil komme i en situation, som kræver en juridisk vurdering.«

Ifølge Bjarne Jensen fandt det såkaldte erkendelsestidspunkt sted for omtrent tre uger siden.