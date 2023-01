Lyt til artiklen

10.000 kroner i bøde og en sur smiley

Der var kontant afregning, da Starbucks på Store Torv 18 i Aarhus den 6. januar i år havde besøg af Fødevarestyrelsen.

Besøget var en opfølgende kontrol efter et besøg den 12. december sidste år, hvor styrelsens folk konstaterede, at personalet var lidt udfordret, når de skulle vaske hænder:

‘Ved kontrolbesøgets start henvises den tilsynsførende til håndvask i salgsområdet. Vasken er ude af drift. Det oplyses, at denne håndvask er den, der benyttes til håndvask. I virksomhedens anden håndvask er der ikke papir og sæbe, og vasken er optaget af opvask. I køkken arealet er vasken optaget af opvask,’ fremgår det af kontrolbesøget fra december.

Starbucks undskyldte sig dengang med, at de havde tekniker på, hvorfor der ikke var nogen håndvask.

Den 6. januar kunne Fødevarestyrelsens folk så konstatere, at forholdene endnu ikke var bragt i orden.

‘Under kontrolbesøget d.d. er der ikke en hygiejnisk vask til håndvask med rindende koldt og varmt vand, papir og sæbe. I forområde er to vaske, den ene er spærret af skilt og emballage, her er ikke papir ved vasken, den anden er uden papir og sæbe,' fremgår det af kontrolrapporten, der fortsætter:

'I baglokale ses vask med opvask og produktrester i vasken og ved afløb i vasken. Den tilsynsførende er henvist til vasken i baglokale, og personalet kan ikke svare på, hvor de selv vasker deres hænder.’

Det udløste som nævnt 10.000 kroner i bøde og en sur smiley.

Ifølge kontrolrapporten havde Starbucks ikke selv nogen kommentarer til det kedelige resultat, men virksomheden har efterfølgende udtalt sig til Aarhus Stiftstidende i et mailsvar.

I Danmark står Salling Group for Starbucks, og kommunikationsansvarlig i franchiseafdelingen, Pernille Bonne Neisig, skriver blandt andet:

'Den omtalte vask var ved kontrolbesøget allerede repareret og fuldt funktionsdygtigt, men der manglede på det pågældende tidspunkt papir ved vasken, ligesom det er korrekt, at der stod et reklameskilt og blokerede for den anden håndvask – begge forhold er der selvfølgelig hurtigt rettet op på.'

Hun skriver endvidere, at vasken ved disken er en produktionsvask, ikke en håndvask.