En række bagerier i det østjyske og trekantsområdet må undvære deres levebrød de kommende dage.

Det skyldes fund af museforurening hos centralbageriet hos kæden P.A. Brød i det nordlige Vejle.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

'Vi har i dag truffet den nødvendige beslutning, at vi i minimum to dage, måske længere, lukker vores produktionsfaciliteter på Frostvej og al produktion herfra samt vores syv egne detailbutikker og produktionen til eksterne kunder med øjeblikkelig varsel,' skrives det fra bagerkæden i en pressemeddelelse tirsdag aften.

Årsagen til lukningen er ifølge pressemeddelelsen en mistanke om forurening fra mus i centralbageriet.

Derfor har man fra P.A. Brøds side valgt at smide alle råvarer, som man mistænker for at være museforurenet, ud.

Og nu pågår arbejdet med at få fødevaresikkerheden op på højeste niveau igen, oplyses det.

Der er tale om en række bagere i Vejle, Horsens, Hedensted og Børkop, som må undvære bagværk fra P.A. Brød de kommende dage. Man forventer at være oppe at køre om få dage igen.