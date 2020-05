Legetøjskæden BR kan snart byde danskerne indenfor til andet end køb af legetøj, når flere butikker ombygges til at skabe oplevelser og leg for børn.

BR-kæden, der er ejet af dagligvaregiganten Salling Group, er nemlig klar med et nyt koncept, så butikkerne fremover skal indeholde legeområder og aktiviteter.

Det skriver Finans.

»Det er ikke nok kun at være stærk på produkterne for at få gæster i de fysiske butikker. Vi skal også kunne tilbyde oplevelser, som gør det attraktivt at køre hertil. Vi har brugt det seneste år på at få fart i kæden og er nu klar til at skrue op,« siger Charlotte From, der er chef for BR-kæden, til Finans.

Ifølge mediet står den første butik i Rødovre allerede klar, mens en butik i Tilst ved Århus ligeledes er klar til at slå dørene op for det nye koncept, som også meget snart rulles ud i både Kolding og Odense.

I slutningen af 2018 blev legetøjsselskabet bag BR-butikkerne, Top-Toy, erklæret konkurs, men i starten af 2019 købte Salling Group rettighederne til Fætter BR. Aftalen mellem kurator og Salling Group betød, at Salling Group alene overtog varelager samt rettigheder til BR-brandet fra kurator.

Transaktionen med konkursboet omfattede således ikke medarbejdere, lejeaftaler eller inventar.

Sidste år blev der genåbnet 26 nye BR-butikker, mens kæden ligeledes har fået etableret et onlinesalg. På grund af coronakrisen har butikkerne dog været lukkede fra midten af marts til starten af maj.