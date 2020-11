Smut hjem med jer. Sådan lyder meldingen til de ansatte fra det store forsikringsselskab Codan.

»Lige nu er vi i gang med at finde ud af, hvordan det bliver en win-win-situation for alle,« siger direktør Christian Baltzer.

Fra januar 2021 rykker selskabet ifølge Berlingske ind i et nyt hovedkvarter i København, og i den forbindelse bredes graden af hjemmearbejde voldsomt ud.

I den nye bygning vil der således kun være 575 kontorpladser til de nuværende 800 ansatte. Rent praktisk vil 200 ansatte beholde deres faste arbejdsplads, mens resten så skal deles om de resterende pladser.

Det går op, fordi rigtigt mange Codan-medarbejdere fremover må have minimum to hjemmearbejdsdage om ugen. Mere end halvdelen forventes at tage imod tilbuddet.

»Medarbejderne får øget fleksibilitet, mens virksomheden får gladere medarbejdere og sparer penge på at have færre kontorkvadratmeter,« siger direktør Christian Baltzer.

Regnestykket kommer dog også til at gå op via en fyringsrunde, hvor 40 medarbejdere skal afskediges inden for de kommende måneder. Det meldte Codan for nyligt ud.

I øjeblikket arbejder Codan med en model, hvor selskabet vil give tilskud til møbler, IT-udstyr, internet og en udvidet arbejdsskadeforsikring. Alle detaljer er ifølge Berlingske dog endnu ikke helt på plads.

Rent økonomisk regner forsikringsselskabet med at kunne spare 20 procent af huslejen ved at flytte i et mindre hovedkvarter og øge muligheden for hjemmearbejde.