Det er en stor dag for Danmarks fjerderigeste og måske mest kendte erhvervsmand, Lars Larsen.

Den 70-årige milliardær fejrer 40-års jubilæum. Og helt i iværksætterens ånd sker det med udvidelse af imperiet. Endnu en butik åbner, endnu et land skal erobres, mens endnu et land står for skud senere på ugen.

»Irland er et af de sidste lande i Europa, vi mangler,« siger Lars Larsen, der sætter ord på glæden over at kunne se tilbage på fire årtier med ufattelig succes.

»For at sige det på godt jysk, så skulle man da være noget af et skarn, hvis ikke man var stolt over det. Det er stort,« siger Lars Larsen, der for nylig kunne præsentere et årsregnskab med et rekordresultat før skat på 3,6 milliarder kroner.

Lars Larsen ses her i den første Jysk i Irland. Pressefoto Vis mere Lars Larsen ses her i den første Jysk i Irland. Pressefoto

2. april 1979 åbnede han sin første JYSK på Silkeborgvej i Aarhus.

I dag er ‘Dyne-Larsen’ selv i byen Naas, som ligger cirka 40 kilometer fra den irske hovedstad Dublin, for at klippe snoren til den første af mindst 15 butikker i land nummer 51.

Lars Larsen fortæller, at der har været kø til butiksåbningen siden klokken to i nat.

Så det har formentlig været tiltrængt kaffe, Lars Larsen selv serverede til kunderne.

Ud fra køen at bedømme, har Lars Larsen vist overbevist irerne om, at Jysk er god for et godt tilbud. Pressefoto Vis mere Ud fra køen at bedømme, har Lars Larsen vist overbevist irerne om, at Jysk er god for et godt tilbud. Pressefoto

Irske mediers interesse for den kæmpe danske kæde har nok gjort sit for, at køen på åbningsdagen er lang.

For det er en opsigtsvækkende nyhed, når en kæmpe international kæde kommer til landet.

Lars Larsen har godt bemærket overskrifterne.

»De går meget op i at kalde Jysk for ‘dansk Ikea.’ Det synes jeg da er meget fint. Jeg joker med det og siger ‘who is Ikea?’« lyder det lunt fra ‘Købmanden', som han kaldes på hovedkontoret i Brabrand.

Udvidelsen i Irland ligger helt i tråd med Lars Larsens overordnede indstilling til sin virksomhed. Man bliver større eller bliver opkøbt.

»Sådan er virkeligheden. Vi skal blive ved med at ekspandere. Også i forhold til snakken om, at ‘den store stygge ulv’ kommer - at alt skal sælges på nettet. Det vil jeg gerne modbevise. Jo flere butikker vi har, jo stærkere bliver vi, og vi frygter ikke nethandlen,« siger han og konstaterer:

»Især varer som dyner, puder og madrasser bliver aldrig umoderne at sælge i butikker, hvor man kan komme forbi og føle og mærke.«

Lars Larsens lancerer i øvrigt nyheden om, at Jysk inden ugen er omme vil findes i 52 lande. Han vil opnå mere.

Der var godt gang i kasseapparaterne på åbningsdagen. Pressefoto Vis mere Der var godt gang i kasseapparaterne på åbningsdagen. Pressefoto

»Meget mere. Vi er først lige begyndt. Vi er jo kun ved land nummer 51, og der er jo over 200 lande, så der er nok at tage fat på. På lørdag åbner vi i Cypern. Vi skal videre derudaf,« siger han.

Hvilke tanker gør du dig om at trække dig tilbage - du behøver jo ikke flyve verden rundt og åbne nye butikker?

»Det er ikke noget med at behøves. Det er noget, jeg gør, fordi det er spændende og udfordrende. Det bliver jeg ved med, så længe helbredet tillader det.«

»Den nye dag er altid den mest spændende. Især når der er en allerførste åbningsdag, for her kan man lære meget. Jeg er som regel med ude til nye åbninger, for der kan man tage pulsen på landet. Jeg kan se nu, at køen er ti gange så lang, som da vi åbnede i England, og det tyder jo godt.«