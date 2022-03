Onsdag morgen er Stofa ramt af et større nedbrud i Østjylland.

Det drejer sig om kunder i Aarhus, Grenaa og Horsens, der ikke kan bruge hverken tv, telefoni eller internet.

Stofa arbejder lige nu på at udbedre problemet.

»Vi kan desværre konstatere, at en del af jer her fra morgenstunden vil opleve at være uden tv, internet og telefoni i Grenaa, Aarhus og omegn.«

»Nedbruddet er sket i forbindelse med servicearbejde, og der arbejdes netop nu på højtryk for at lokalisere årsagen til nedbruddet og få genoprettet forbindelsen,« skriver Stofa på Facebook.

I kommentarsporet på Facebook skriver flere kunder, at de slet ingen forbindelse har i øjeblikket.

Stofa beklager ulejligheden.