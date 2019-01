Butikskæden Stof 2000 er i økonomisk krise og lukker derfor 15 af sine i alt 25 butikker.

Det oplyser kæden tirsdag på sin egen hjemmeside.

'Vi er selvfølgelig kede af at lukke 15 butikker, men vi vil i den forbindelse rette vores fokus på de resterende 10 butikker, samt webshop, og gøre forsøget på at drive disse videre. Vi håber at se dig i en af vores andre butikker eller på stof2000.dk,' skriver virksomheden.

Stof 2000 lukker butikker Disse butikker lukker:

Frederiksberg

Kolding

Rødovre

Aalborg

Aarhus

Skibhusvej, Odense

Esbjerg

Randers

Frederikshavn

Slagelse

Helsingør

Amager

Nørrebro

Hundige

Valby Kæden tæller fremover følgende butikker:

Odense M

Holbæk

Vejle

Horsens

Aabenraa

Næstved

Østerbro

Lyngby

Frederiksborggade, København

Svendborg

