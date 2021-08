Mandag har været intet mindre en kanondag for danske Bavarian Nordic.

For mandagen kom nyheden nemlig ud med at EU-Kommisionen støtter den danske coronavaccine-håb med hele 108 millioner Euro.

Den massive pengeindsprøjtning har dog også fået aktien på helt nye højder og dermed også en børs pause. Det oplyser Ritzau Finans.

For inden børspausen nåede aktien at stige med 13 procent oven på nyheden, og det er derfor, at Nasdaq reagerer.

ARKIVFOTO. Bavarian Nordic har onsdag overrasket markedet med foreløbige regnskabstal for årets første ni måneder. (se diverse Ritzau historie) ARKIVFOTO 2014 af Bavarian Nordic i München- - Se RB 26/8 2014 07.38. Bavarian Nordic har modtaget ordrer fra de canadiske myndigheder om levering af i alt 65.700 doser Imvamune koppevaccine. (Foto: Betina Garcia/Scanpix 2014) Foto: Betina Garcia Vis mere ARKIVFOTO. Bavarian Nordic har onsdag overrasket markedet med foreløbige regnskabstal for årets første ni måneder. (se diverse Ritzau historie) ARKIVFOTO 2014 af Bavarian Nordic i München- - Se RB 26/8 2014 07.38. Bavarian Nordic har modtaget ordrer fra de canadiske myndigheder om levering af i alt 65.700 doser Imvamune koppevaccine. (Foto: Betina Garcia/Scanpix 2014) Foto: Betina Garcia

Ifølge Ritzau har selskabet endnu ikke selv oplyst noget til børsen, og der har heller ikke været nyt fra den danske stat, og derfor er handel med aktien suspenderet.

Det sker for at sikre, at markedet bliver ordentligt informeret, at der er fuld transparens og lige tilgang til oplysningerne, siger Jakob Kaule, overvågningschef hos Nasdaq i København til Ritzau Finans.

Samtidig oplyser Bavarian Nordic til Ritzau Finans, at der endnu ikke er en endelig aftale på plads. Og at selskabet ikke har yderligere kommentarer.

Støtten skal specifikt gå til selskabets fase 3-forsøg med en coronavaccinekandidat og støtten er et tilbagebetalingspligtigt forskud.