Ifølge økonom kan ledigheden stige yderligere, efter at lønkompensationsordning er ophørt. 6001 nye ledige.

Efter en periode med faldende ledighed er tendensen nu brudt.

Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der tirsdag 1. september var 6001 personer, der meldte sig ledige.

Det er den største stigning siden 1. juli, hvor tallet var 8279.

Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv, forklarer, at tallet for 1. september har været ventet med spænding.

Det kan give det første fingerpeg om, hvorvidt flere er blevet afskediget, efter at ordningen om lønkompensation stoppede 29. august.

- I forbindelse med ordningens ophør har virksomhederne skullet foretage den svære vurdering, om de har et job, som deres medarbejdere kan vende tilbage til, eller om de må afskedige, siger Tore Stramer i en skriftlig kommentar.

Han påpeger, det er vigtigt at holde sig for øje, at en række opsigelser typisk sker med en eller tre måneders varsel.

Derfor vil de først senere være at finde i ledighedsstatistikken.

En person optræder først som ledig i statistikken, når der udbetales en offentlig ydelse som for eksempel dagpenge eller kontanthjælp.

Her og nu finder Tore Stramer det sandsynligt, at ledigheden vil stige yderligere.

- Forhåbentlig vil den nye arbejdsdelingsordning bidrage til at mindske stigningen i ledigheden.

- Endelig skal man huske på, at antallet af nye jobopslag er steget hen over sommeren i en række brancher, siger Tore Stramer.

Per 1. september er der 169.731 ledige i Danmark.

Det er en stigning på 37.950 fra 9. marts, hvor Danmark for alvor blev ramt af coronaudbruddet.

