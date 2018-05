Med et fald på henholdsvis 8,3 og 8,9 procent oplever A- og B-aktierne i A.P. Møller - Mærsk torsdag det største fald på én dag i 12 år.

Det står klart ved børsens lukning torsdag klokken 17.

Man skal tilbage til 27. juni 2006 for at finde en dag, hvor Mærsks aktier oplevede et større fald. Dengang faldt de med henholdsvis 8,37 og 9,28 procent.

Samlet mistede selskabet 17,66 milliarder kroner i værdi, hvis man tager udgangspunkt i lukkekursen henholdsvis onsdag og torsdag.

Det sker efter et kvartalsregnskab, der viste stigende omsætning, men samtidig et underskud på 239 millioner dollar. Det svarer til 1,5 milliarder danske kroner.

»Mærsk tjener ikke nok penge i første kvartal, og det skuffer investorerne. Mærsk har ikke været god nok til at styre omkostningerne,« vurderer senioranalytiker Morten Imsgard fra Sydbank.

»Det skal ses i lyset af, at Mærsk selv er meget klar i mælet om at for at vinde i den globale containerindustri, så skal man være verdensmester i at styre sine omkostninger. Og det må vi bare sige, at det er Mærsk ikke i første kvartal,« siger han.

På et tidspunkt torsdag eftermiddag havde begge aktier tabt over ti procent af deres værdi, men både A-, og B-aktierne formåede altså at indhente lidt af det tabte, inden børsens lukning.

/ritzau/