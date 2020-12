Antallet af udbudte boliger i Danmark har næsten været i frit fald siden foråret – og særligt decembers kommen har kunnet mærkes på boligmarkedet; hvor der nu er betydeligt længere mellem målene i de boligsøgendes kikkerter.

1.december er udbuddet af boliger nemlig faldet med seks procent i forhold til 1. november – hvilket svarer til knap 3.000 boliger - og udgør den største nedgang i antallet af udbudte boliger på en måned i år. Lige nu er der således bare 45.378 ejendomme til salg.*

Det viser tal fra boligmediet Boliga.dk.

- Boligsalget har - meget overraskende - været på et højt niveau gennem hele efteråret, og det har gjort et stort indhug i udbuddet. Samtidig har vi ramt den måned på året, hvor nyudbuddet af boliger traditionelt er lavt, og det er med til at støvsuge markedet for emner, siger Laust Farver, der er direktør for Boliga.dk.

Mange handler

I fjor faldt antallet af udbudte ejendomme ifølge Boliga.dk med 3,4 procent, da julemåneden gjorde sit indtog, men til trods for det var der stadig betydeligt flere at vælge mellem end nu.

Danskere med et ønske om ny adresse kunne nemlig den gang søge blandt 61.130 ejendomme – et tal der faldt stødt frem til april og maj i år - boligårets højsæson – hvor godt 57.500 boliger rundt om i landet havde et til salg-skilt plantet i forhaven eller i vinduet mod gadens passerende.

At det er et højt antal af handler, der har været med til at tømme ud i mæglernes skuffer, vidner særligt sommerhusmarkedet om.

Allerede nu – inden året kan gøres endeligt op – er der nemlig solgt næsten 3.000 flere sommerhuse i år end sidste år. I alt har lige knap 11.000 sommerhuse nemlig skiftet ejere hidtil i 2020.

Både på hus- og ejerlejlighedsfronten ligger antallet af tinglyste handler for øjeblikket en smule under det samlede niveau for 2019.

Se de nyeste boliger på markedet her

*Boliga.dk har opgjort antallet af alle udbudte ejendomme pr. 1. december - samt tilsvarende dag i hver måned det seneste år. Antallet af tinglyste handler er opgjort pr. 21.november 2020.