Mens dagene bliver koldere, og flere og flere butikker sænker temperaturerne, har man stadig kunne søge tilflugt visse steder.

Det er nemlig ikke alle butikker og restauranter, der har sænket varmen i forsøget på at begrænse ekstraregninger.

Men nu har også Sunset Boulevard valgt at sænke temperaturen.

Det skriver Food Supply.

Helt konkret sænker landets største danskejede fastfoodkæde temperatun i sandwichbiksene fra 23 til 21 grader.

»Det er helt oplagt lige nu, at vi kigger en ekstra gang ind i, hvor vi kan skrue ned for energiforbruget uden at gå på kompromis med gæsteoplevelsen og arbejdsforholdene i vores restauranter. Selv mindre tiltag kan føre til væsentlig nedbringelse, og det har vi pligt til at reagere på som dansk virksomhed,« siger administrerende direktør Jens Broch i en pressemeddelelse.

Det er ikke det eneste tiltag, fastfoodkæden har indført.

De ændrer nemlig også belysningen og slukker udvalgte lamper. De ændrer også køleskabstemperaturerne for sodavand og indfører nye procedurer i køkkenerne i forhold til lys og udstyr.