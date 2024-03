Indtægterne fra de stigende renter har fået danske banker til at offentliggøre rekordoverskud på stribe.

Det var en særdeles lukrativ forretning at drive bank eller finansielt institut i 2023.

Det må være den altoverskyggende konklusion, efter at den sidste af landets største banker - Sydbank - har aflagt årsregnskab onsdag.

Bankens overskud på 3,3 milliarder kroner bringer det samlede resultat for landets seks største banker op på 45,6 milliarder kroner.

Det viser en gennemgang af årsregnskaberne fra Danske Bank, Nykredit, Jyske Bank, Sydbank, Spar Nord og Arbejdernes Landsbank.

De har alle det til fælles, at de kan kigge tilbage på et rekordgivende 2023, hvor indtjeningsrekorderne fulgte hinanden som perler på en snor.

Størst var overskuddet hos Danske Bank, der tjente svimlende 21,3 milliarder kroner.

Det samlede overskud for de seks banker er aldrig set højere og overgår dermed rekorden fra 2017 på 35,7 milliarder kroner. Den hidtidige rekord fra 2017 er tidligere blevet opgjort af Børsen.

En efter en har bankerne i år fortalt den samme historie. Nemlig at rentestigninger har været en af de primære årsager til, at de alle har overgået egne forventninger til 2023.

Bankerne har nydt godt af, at udlånsrenten er vokset, mens de ikke har hævet indlånsrenten tilsvarende.

Derfor er den såkaldte rentemarginal - som er forskellen mellem indlåns- og udlånsrenten - steget. Det kan ses i regnskaberne.

Siden midten af 2021 har Nationalbanken kontinuerligt hævet styringsrenten i forsøget på at få bugt med inflationen, der har været på himmelflugt de seneste år.

Styringsrenten bestemmer, hvor dyrt det er for bankerne at låne penge i Nationalbanken.

Forventningen er, at rentestigninger, der gør det dyrere at låne penge, vil få forbrugerne til at bruge mindre.

Det skal få priserne - og dermed inflationen - til at falde.

Fra begyndelsen af 2024 er inflationen faldet til 1,2 procent på årsbasis. Derfor er flere økonomer er begyndt at spekulere i, at det nye år omvendt vil bringe rentenedsættelser med sig.

Selv om alle seks banker også forventer overskud i milliardklassen i år, er niveauet i nogle tilfælde mere afdæmpet end rekordåret 2023.

Hos Sydbank regner man eksempelvis med, at overskuddet vil lande i intervallet 2,5-2,9 milliarder kroner.

Til gengæld har Danske Bank sat kursen mod et samlet overskud på op mod 22 milliarder kroner i 2024 - godt 700 millioner højere end i år.

/ritzau/