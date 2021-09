På mandag drysses der stjernestøv udover den kulinariske verden, når Michelin-guiden uddeler stjerner til de bedste restauranter.

Men hvilke aalborgensiske restauranter har grund til at skele til uddelingen mandag?

Det har vi fået journalist og madanmelderen bag hjemmesiden feinschmeckeren.dk, Rasmus Palsgård, til at give sit bud på.

»Da jeg først kom til Aalborg for at spise på en finere restaurant i 2012, var der nærmest kun Mortens Kro, som lavede mad på højt niveau. Men der er kommet et boom i antallet af spisesteder, som har mere på hjerte end at servere halvfabrikata til horderne, og det er særdeles positivt,« siger Rasmus Palsgaard om den udvikling, som Aalborg har været igennem.

Alimentum

»Alimentum er nok den mest interessante restaurant i Aalborg lige nu. De har sat fokus på lokale råvarer og bærdygtighed på en meget ambitiøs måde. Det er et på alle måder sympatisk projekt, som også prismæssigt er tilgængeligt for mange sammenlignet med andre gourmetrestauranter,« fortæller Rasmus Palsgård.

Alimentum ligger i den gamle grillbar i Løkkegade, og den har eksisteret siden januar 2019. Men konceptet er alt andet end grillmad.

Maden er baseret på håndplukkede nordiske råvarer blandt andet fra restaurantens egen økologiske landbrug. Og det er noget Michelin-guiden kommer til at fokusere meget mere på i fremtiden, lyder det fra madanmelderen.

Hos Alimentum henter de ders grøntsager på deres eget økologiske landbrug 30 minutter fra Aalborg. Foto: Foto: Alimentum Vis mere Hos Alimentum henter de ders grøntsager på deres eget økologiske landbrug 30 minutter fra Aalborg. Foto: Foto: Alimentum

»Michelin er nødt til at kigge på bæredygtighed i fremtiden. Ikke kun med den grønne stjerne, men også ved at vise, at de gerne vil honorere ambitiøse restauranter, der satser på det bæredygtige køkken, med rigtige stjerner,« siger Rasmus Palsgård.

Restaurant Fusion

»Hvis jeg selv skulle give en stjerne, ville jeg give den til Restaurant Fusion for deres Omakase-menu,« siger Rasmus Palsgaard.

Omakase-menuen på Fusion er et 3-4 timers arrangement, hvor der er op til 25 serveringer med masser af luksus på menuen.

Men for Fusion er der en væsentlig forhindring for at få stjernen, vurderer anmelderen. Det er nemlig kun en lille del af den mad, der kommer ud af Fusions køkken, der er Omakase-menuen.

Det er ejer og kok Vinh Quoc Du fra Vietnam, som står bag Fusions luksuriøse menu 'Omakase by Vinh'. Foto: Foto: Fusion Vis mere Det er ejer og kok Vinh Quoc Du fra Vietnam, som står bag Fusions luksuriøse menu 'Omakase by Vinh'. Foto: Foto: Fusion

»Det er ikke en selvstændig restaurant, og derfor bliver det for svært for Michelin. For hvis de får en stjerne, hvad er det så egentligt, de får den for?« lyder det retoriske spørgsmål fra Rasmus Palsgård, som vurderer at Omakase-konceptet skal have en separat restaurant, før der drysses stjerner udover dem.

Men for de aalborgensiske restauranter, som håber på stjernestøv på mandag, er der en væsentlig hindring. Rasmus Palsgaard har ikke kunnet finde frem til en aalborgensisk restaurant, som mener, de har fået besøg fra den verdensberømte guide.

»Man kan selvfølgelig aldrig vide, om de har været forbi. Men der er nogle ret klare mønstre, når Michelin-guiden booker bord. Nogle er endda begyndt at gøre det i eget navn,« siger Rasmus Palsgård, og fortsætter:

»Jeg håber selvfølgelig, at vi bliver positivt overraskede, og der kommer stjerner til Aalborg. Men hvis man har masser af glade gæster i sin restaurant, synes jeg ikke, man skal stresse over det, selv om jeg selvfølgelig godt ved, at den slags hæder betyder meget for de hårdtarbejdende mennesker på landets bedste restauranter,« slutter madanmelderen.