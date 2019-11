Stjernekokken Rasmus Kofoeds grill-satsning er endt i en konkurs.

Efter to år har Rasmus Kofoed og co., der blandt andet er kendt fra den to-stjernede michelin-restaurant Kadeau sendt grillbaren Bobbabella til konkursbehandling ved Sø- og Handelsretten, skriver jp.dk.

Kadeau-koncernen oplyser over for avisen, at den ikke har nogen kommentarer til konkursen.

I stedet henviser koncernen til kurator Simon Lagrelius fra Advokatfirmaet Poul Schmith.

Han fortæller, at det har været svært at få nok omsætning.

»Koncernen har tilført Bobbabella egne midler, når der var underskud. Det er min forståelse af forløbet, at da det blev konstateret, at grillbaren ikke kunne blive rentabel, var folkene fra Kadeau nødsaget til at begære selskabet konkurs,« siger Simon Lagrelius til jp.dk.

Bobbabella lå i Tivoli Food Hall i hjertet af København.

Rasmus Kofoed står også i spidsen for restaurant Geranium, der tidligere på året blevet kåret som verdens 5. bedste restaurant.