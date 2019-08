Den kendte, amerikanske kapitalforvalter Franklin Templeton havde satset. Og satset stort.

Kapitalforvalteren med Michael Hasenstab i spidsen havde satset på det argentinske obligationsmarked. Men da det argentinske obligationsmarked mandag nærmest kollapsede sammen med resten af landets finansmarked, forsvandt op mod 12 milliarder kroner, fortæller Financial Times.

Michael Hasenstab har i rollen som chefforvalter talt varmt for, at 2019 ville blive et økonomisk godt år for det sydamerikanske land. Han havde derfor arbejdet for, at Franklin Templeton var blandt de største opkøbere af gæld. Men noget gik galt.

I weekenden led landets præsident, Mauricio Macri, et dårligt primærvalg forud for præsidentvalget. Med usikkerhed om Det udløste panik på finansmarkederne, og investorer solgt ud af både aktier, obligationer og landets valuta, pesoen.

Oveni det kommer, at renten på Argentinas statsgæld er steget så kraftigt, at der spekuleres i flere internationale medier - heriblandt Investment Week , Market Insider, og Global Research - at Argentina risikerer at gå bankerot.

Mandag faldt Argentinas ledende aktieindeks med cirka 38 procent, ifølge Global Research.

Franklin Templeton tabte det, der svarer til 1,8 milliarder dollars. Kapitalforvalteren oplyser, at den 30. juni forvaltede omkring 715 milliarder dollars.

Kapitalforvalteren har ifølge Financial Times ikke ønsket at kommentere sagen.