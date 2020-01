Techgiganten har tirsdag præsenteret regnskab for første kvartal, hvor især iPhone-salget trækker op.

Techgiganten Apple kunne tirsdag præsentere et stærkt regnskab for første kvartal, der overgik analytikernes forventninger.

Det stærke regnskab skyldes ikke mindst en stigning i salget af iPhones. Virksomheden havde en omsætning på 91,8 milliarder dollar i kvartalet, der sluttede 28. december.

Det er rekord for et kvartalsregnskab, oplyser virksomheden.

- Vi er glade for at kunne præsentere Apples største omsætning for et kvartal nogensinde - ført an af en stor efterspørgsel på vores iPhone 11 og iPhone 11 Pro, siger Apples topchef Tim Cook i en pressemeddelelse.

Kunderne brugte 55,6 milliarder dollar på iPhones i perioden, hvilket ligger et godt stykke over det forventede niveau på 51,5 milliarder dollar.

/ritzau/