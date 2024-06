Mærsk forventer nu at tjene op til tre milliarder dollar i år, efter at fragtraterne er begyndt at stige.

Den fortsatte krise i Det Røde Hav, hvor containerskibe er blevet angrebet af Houthi-bevægelsen, har paradoksalt nok haft en positiv indvirkning på indtjeningen i rederibranchen.

Det gælder også for den danske logistik- og rederikoncern A.P. Møller-Mærsk, der nu løfter forventningerne til driftsindtjeningen med tre milliarder dollar - svarende til 20,5 milliarder kroner.

Det oplyser selskabet i en børsmeddelelse mandag aften.

Opjusteringen sker, fordi fragtraterne i perioder har været kraftigt stigende i løbet af den første del af 2024.

- Udviklingen sker gradvist og forventes at bidrage til et bedre finansielt resultat i andet halvår af 2024, skriver Mærsk i meddelelsen.

Nu forventer selskabet en driftsindtjening på mellem en og tre milliarder dollar. Før var det bedst mulige scenarie at gå i nul.

Fragtraternes udvikling er primært et resultat af situationen i Det Røde Hav, som har fået en række rederier til at omlægge deres ruter, så de nu sejler syd om Afrika.

Mod slutningen af sidste år blev et Mærsk-ejet skib angrebet af Houthi-bevægelsen i Det Røde Hav.

Det førte i første omgang til en suspendering af sejladsen i området i 48 timer. Den udmelding blev efterfølgende ændret til at gælde på ubestemt tid.

Mærsk så sig derfor nødsaget til at omdirigere alle sine skibe - det samme gjorde mange andre rederier.

Herefter begyndte fragtraterne at stige, og det skaber altså en positiv effekt på indtjeningen i rederibranchen.

Når skibe omdirigeres, er det med til at trække kapacitet ud af markedet, og det er med til at øge fragtpriserne, som altså øger rederiernes omsætning.

Allerede i første kvartal beviste Mærsk, at krisen i Det Røde Hav har haft en positiv effekt på indtjeningen.

I årets første tre måneder endte selskabet med et overskud på 208 millioner dollar.

Mandagens opjustering kommer dog med et forbehold for de fortsat store bevægelser på markedet for containerfragt.

Situationen i Det Røde Hav skaber usikkerhed omkring udbud og efterspørgsel, skriver Mærsk.

/ritzau/