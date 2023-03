Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Danske Troels Vollertsen er fortid i den Zenvo, virksomheden som han selv stiftede i 2007.

Vollertsen har været med til at sælge og producere superbiler til over 10 millioner kroner stykket. Men noget tyder på, at bruddet skete sidste år, og at der er nogle uoverensstemmelser, som stadig ligger og ulmer. Det skriver Finans.

Ifølge mediet, så stoppede Troels Vollertsen tilbage i efteråret i Zenvos bestyrelse, men fortsatte som ansat i virksomheden.

Men i en sms fra Vollertsen tyder det på, at det ikke har været tilfældet i et stykke tid.

Her ses den afdøde prins Henrik med udvikler af Zenvo bilen, ingeniør Troels Vollertsen til højre for prins Henrik Foto: Keld Navntoft Vis mere Her ses den afdøde prins Henrik med udvikler af Zenvo bilen, ingeniør Troels Vollertsen til højre for prins Henrik Foto: Keld Navntoft

»Jeg stoppede hos Zenvo omkring den 1. oktober og startede derefter Vollertsen, som udvikler superbiler, elektronik og anden mekanisk udvikling, typisk til automobiler. Jeg kan ikke sige ret meget mere, da der stadig er uafklarede sager mellem Zenvo og mig, som nogle advokater tager sig af,« skriver Troels Vollertsen til mediet.

Han uddyber ikke de uafklarede sager, ligeledes vil Zenvos bestyrelsesformand og driftsdirektør, Jens Sverdrup heller ikke forklare yderligere.

Men Jens Sverdrup forklarer, at han ser frem til et samarbejde mellem de nu tidligere kollegaer.

Troels Vollertsen har i stedet stiftet firmaet Vollertsen, der altså vil udvikle forskellige komponenter til bilbranchen.

Vollertsens nye firma ligger desuden ganske tæt på Zenvo-fabrikken i Præstø, hvorfor superbilsproducenten håber at samarbejde fremover med sin stifter.