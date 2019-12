Det bliver formentlig nogle særligt store julegaver, der finder vej til under juletræerne hjemme hos ejerne af Sticks 'n' Sushi.

For det har været et ganske indbringende år for både Kim Rahbek Hansen og Thorkild Andersen. Hver især har de scoret et to-cifret millionbeløb.

Det skyldes ifølge Børsen, at kapitalfonden Maj Invest, der har ejet majoriteten af sushi-kæden siden 2013, har købt yderligere andele i selskabet.

Det har sikret Kim Rahbek Hansen og Thorkild Andersen 39 millioner kroner hver.

Af det nye regnskab fremgår det, at kæden har svært ved at lave overskud trods en svimlende omsætning.

Hele 539 millioner kroner er der solgt frisk fisk og soya for. Det er en stigning på ni procent sammenlignet med året før.

Omvendt er årets resultat kedelig læsning for ejerne.

Regnskabsåret slutter med 15,7 millioner kroner i underskud. Sidste år var underskuddet ‘blot’ 1,2 millioner kroner.

I regnskabet tilskrives det store underskud engangsudgifter i forbindelse af omstrukturering af virksomheden.

Videre står der, at det negative resultat skyldes, at sushi-kæden har måttet trække sig fra tidligere ejendomskontrakter.

Sticks 'n' Sushi består af i alt 22 restauranter fordelt i Danmark, England og Tyskland. 12 findes inden for kongerigets grænser.