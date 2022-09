Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tidligere på ugen lancerede Apple den nye iPhone 14, men det er langt fra alle, der er begejstrede.

Og særligt en kritiker er løbet med opmærksomheden.

Det drejer sig om grundlæggeren af Apple - Steve Jobs - yngste datter, Eve Jobs.

Det skriver BBC.

I forbindelse med præsentationen af den nye iPhone lagde hun en ironisk 'story' op på instagram.

Her kunne man se et billede, hvor en mand pakker en skjorte ud, der er identisk med den, han har på.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Wall Street Memes (@wallstbets)

På en tekst over billedet står: »Mig, der opgraderer min iPhone 13 til iPhone 14 efter dagens præsentation.«

Billedet refererer til, at der er mange, som ikke mener, at den nye iPhone har noget nyt at byde på sammenlignet med sidste års iPhone 13.

Ifølge Apple selv har den nye iPhone 14 et bedre kamera, bedre batterilevetid og en bedre funktion til at foretage alarmopkald.

Eve Jobs arbejder som model og konkurrencerytter.

Hendes far Steve Jobs var hovedstifter af Apple, men døde i 2011 af kræft. Han blev 56 år.