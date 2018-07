Tidligere chauffør er så skadet efter en arbejdsulykke, at han er uden arbejdsevne og ikke kan gå 500 meter. Kommunen sendte ham til salsa i ressourceforløb.

Den 54-årige tidligere chauffør Steen Hendriksen fra Randers-egnen er så skadet efter en arbejdsulykke i 2014, at han ikke kan gå 500 meter. Alligevel har Randers Kommune sendt ham i et årelangt ressourceforløb, hvor han for nylig blev sat til at danse salsa på et psykomotorisk kursus - ene mand sammen med 11 kvinder.

»Jeg stod af, da jeg skulle danse salsa. Det er at gøre grin med mig og skatteborgernes penge. Jeg har været i ressourceforløbet et års tid nu og har absolut intet fået ud af det,« siger Steen Hendriksen til Fagbladet 3F.

Arbejdsulykken gav ham piskesmæld og flere diskusprolapser, og han har fået fastsat sit erhvervsevnetab til 85 procent af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Han har allerede været igennem arbejdsprøvninger, undersøgelser og behandlinger og er ikke i stand til at arbejde.

Men Randers Kommune ønsker at afklare hans arbejdsevne yderligere. Kommunen giver som begrundelse, at de vurderer, at hans funktionsniveau kan bedres ved hjælp af tværfaglige indsatser på ressourceforløbet. Forløbet blev bevilget i juni sidste år og sat i værk trods protester fra Steen Hendriksen og 3F.

Steen Hendriksen har fået fastsat sin méngrad til 15 procent, mens erhvervsevnetabet på 85 procent er en midlertidig afgørelse. Tabet bliver først endelig fastsat, når Steen Hendriksen er færdig med ressourceforløbet.

»Jeg kan ikke gå 500 meter. Kunne jeg da bare få min førtidspension, så ville alt være godt. Det har været nogle svære år siden ulykken,« siger Steen Hendriksen, der ikke bevæger sig ud uden at have en stor dåse stærk smertestillende medicin med sig.

Han ryster på hovedet over det psykomotoriske kursus.

»Vi skulle smide sko og strømper og føle gulvet op gennem hele kroppen. Så skulle vi gå rundt i et lokale, hvor der hang tre hoppebolde i forskellig farve. Så skulle vi kigge på farverne, få øjenkontakt med hinanden og så give hinanden highfive. Det var helt ude i hampen, men salsadansen var det værste. Der måtte jeg altså bare forlade lokalet,« siger han.

Det fremgår af et slutnotat 14. juni fra den psykomotoriske terapeut fra Randers Sundhedscenter, at selv ved tilpassede øvelser, har Steen været plaget af mange smerter, og terapeuten vurderer, at forløbet ikke gavner ham.

»Det er ligesom alt det andet, de har sat mig til. Jeg har brugt et år på ingenting. Nu må det være nok,« siger Steen Hendriksen.

Socialrådgiver Charlotte J. Hougaard, 3F Randers, der har hans sag, er enig.

»De ting, der er blevet sat i gang i forhold til hans ressourceforløb gør jo ikke noget i forhold til at forbedre en arbejdsevne, der efter min vurdering ikke længere er til stede. Senest det psykomotoriske kursus, som på ingen måde var relevant for en mand i Steens situation,« pointerer Charlotte J. Hougaard.

Efter aftale med Steen Hendriksen, har hun nu skrevet til hans sagsbehandler, at 3F ikke mener, der skal iværksættes flere tiltag i hans ressourceforløb.

Fagbladet 3F har forelagt kritikken for Randers Kommune, og Per Damgaard Petersen, afdelingsleder for Udviklingshuset, Jobcenter Randers siger, at han er overrasket over kritikken.

»Vi synes, at vi har et godt samarbejde mellem Steen, hans sagsbehandler og hans bisidder fra 3F Randers. Vi er overraskede over hans utilfredshed, og vi vil derfor drøfte det med ham til næste opfølgningsmøde,« siger han.

I forhold til Steen Hendriksens kritik af blandt andet salsadans pointerer han, at kommunen af principielle årsager ikke sagsbehandler personsager i medierne.

- Derfor har vi ingen kommentarer, siger Per Damgaard Petersen.