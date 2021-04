En overenskomst, der sikrer reallønnen og giver ældre ret til seniorfridage, er vedtaget af statsligt ansatte.

De statsligt ansatte har nikket ja til en overenskomst for de næste tre år.

Det er sket ved en urafstemning, oplyser Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) i en pressemeddelelse tirsdag.

Rita Bundgaard, der er formand for CFU, er glad for opbakningen til overenskomstforliget.

- Jeg oplever, at medlemmerne har lagt vægt på, at vi sikrer reallønnen, og at vi viderefører reguleringsordningen, så lønudviklingen i staten følger med den private lønudvikling, siger hun i pressemeddelelsen.

Overenskomsten har virkning fra 1. april 2021 og er gældende tre år frem.

I den periode er der aftalt en lønstigning på 5,05 procent for alle statens ansatte og øvrige forbedringer svarende til 0,20 procent.

Derudover forventes en lønudvikling på 1,5 procent - den såkaldte reststigning - som blandt andet er udtryk for den lønudvikling, som sker gennem lokal løndannelse, oplyser CFU.

Foruden lønstigninger får alle ansatte på 62 år eller ældre ret til to såkaldte seniorfridage om året. Vil en medarbejder ikke afholder fridagene, kan de udbetales i stedet.

- Jeg har stor tiltro til, at denne ordning vil være en vigtig begyndelse til at skabe et godt seniorarbejdsliv, siger Rita Bundgaard i meddelelsen.

CFU repræsenterer cirka 195.000, der er ansat i staten.

Omkring halvdelen af statens medarbejdere arbejder i sektoren for uddannelse og kultur, mens godt en fjerdedel arbejder i større statslige organisationer som politiet, Forsvaret, Kriminalforsorgen og folkekirken.

Den sidste knap en fjerdedel er ansat i centraladministrationen. Det betyder, at de arbejder i ministerier og styrelser.

Organisationen er blot en af flere, der den seneste tid har vedtaget overenskomstforlig. Også pædagoger, socialpædagoger, Akademikerne og FOA's medlemmer har tidligere nikket ja.

FOA repræsenterer lønmodtagere i både kommuner og regioner. Medlemmerne er blandt andre social- og sundhedsassistenter og dagplejere.

Omvendt har et knebent flertal blandt landets sygeplejersker stemt nej til det forlig, de blev præsenteret for.

/ritzau/