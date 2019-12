Fra 2020 stopper den statslige fond IFU med at støtte projekter, der kun er baseret på sort energi.

Fra 2020 er det som udgangspunkt slut med at investere i fossil energi i Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), der støtter projekter i tredjeverdenslande.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra fonden, der er ejet af den danske stat.

- I samarbejde med danske pensionsselskaber har vi som nogle af de første vist, at investeringer i vedvarende energi i udviklingslande kan gennemføres kommercielt, siger direktør Torben Huss i pressemeddelelsen.

- Derfor er det også naturligt, at vi nu tager et yderligere skridt mod bæredygtig udvikling ved allerede fra næste år at stoppe for investeringer i nye kraftværksprojekter, der udelukkende er baseret på fossile brændstoffer, siger han.

IFU investerer i projekter i udviklingslande sammen med danske virksomheder. Det sker ved at låne penge til projekterne.

Samlet har fonden investeret 22 milliarder kroner i omtrent 1300 projekter i blandt andet Afrika, Asien og Latinamerika.

Der er dog et vindue på tre år, hvor fonden kan vælge at investere i projekter, hvor der indgår eksempelvis naturgas sammen med sol- eller vindenergi.

Det bliver begrundet med, at det i mange fattige lande ikke er muligt udelukkende at satse på vedvarende energi.

- Der er fortsat næsten en milliard mennesker, der ikke har adgang til energi, og mange udviklingslande har i dag ikke en infrastruktur, der gør det muligt alene at investere i vedvarende energi, siger Torben Huss i pressemeddelelsen.

Ud over at udfase investeringer i fossil energi har IFU sat et mål om, at mindst 40 procent af fondens investeringer i 2030 skal være i klimaprojekter.

Beslutningen fra IFU følger i hælene på en lignende beslutning fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB).

Banken, der er ejet af EU-landene, besluttede for få uger siden at droppe fossil energi fra 2021.

Banken er ejet af EU-landene og låner penge ud til virksomheder. Sidste år stod den for finansiering for 480 milliarder kroner.

/ritzau/