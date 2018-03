Statens arbejdsgivere varsler omfattende lockout. Det bringer konflikt til helt nyt niveau, siger forhandler.

København. - Ministeren bringer konflikten til et helt nyt niveau.

Det siger de statsansattes topforhandler, Flemming Vinther, efter at innovationsminister Sophie Løhde (V) onsdag formiddag har varslet omfattende lockout for de statsansatte.

- Vi har udtaget omkring 15.000 til strejke. Ministeren svarer igen med at udtage 120.000 til lockout, siger Flemming Vinther.

- Hun siger, at de 15.000, vi har udtaget, vil være til stor gene for rigtigt mange danskere. Så må almindelig husmandslogik vel tilsige, at 120.000 må være til meget stor gene for rigtigt, rigtigt mange danskere. Men det er jo arbejdsgiverens valg, tilføjer han.

- Jeg tror da heller ikke, at arbejdsgiverne er helt ubevidste om, at jo flere der er i konflikt, desto større byrde er der for de faglige organisationer. Samtidig sparer staten penge, fordi der ikke skal betales løn, siger Flemming Vinther.

Han er formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), der repræsenterer fire organisationer på det statslige område.

I alt skal 180.000 statsansatte have fornyet overenskomster, men forhandlingerne er brudt sammen.

De ansatte har varslet strejke fra 4. april. Onsdag har staten altså valgt at svare igen ved at varsle lockout, som er arbejdsgivernes mulighed for at sende ansatte hjem uden løn. Lockouten kan træde i kraft 10. april.

Sophie Løhde fremlagde lockouten på et pressemøde onsdag. Hun lagde blandt andet vægt på, at de faglige organisationer nøje har udvalgt de arbejdspladser, hvor det vil gøre allermest ondt.

Derfor er hun nødt til at svare igen med lockout. Det skal lægge pres på de fortsatte forhandlinger.

Flemming Vinther understreger, at når de faglige organisationer har udtaget ti procent af de offentligt ansatte i staten, så er det minimum i forhold til aftalerne.

- Det er helt efter bogen. Vi har valgt ikke at udtage flere end nødvendigt for at følge reglerne. Men det er et valg, man træffer som faglig organisation og arbejdsgiver. Vi har aldrig ønsket at genere så mange danskere som muligt, siger han.

- Offentligt ansatte beskæftiger sig helt grundlæggende med ting, der er vitale i vores samfund. Så selvfølgelig kan det mærkes, siger han.

Flemming Vinther vil ikke svare på, hvad lockoutvarslet kommer til at betyde for videre forhandlinger i Forligsinstitutionen, hvor parterne skal forsøge at finde hinanden.

/ritzau/