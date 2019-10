Det Systemiske Risikoråd, der overvåger det finansielle system, anbefaler en større buffer hos bankerne.

De danske banker skal have mere på kistebunden.

Det Systemiske Risikoråd, der holder øje med trusler mod de danske pengeinstitutter, anbefaler således, at banker skal sætte mere til side for at modstå potentielle kriser.

Anbefalingen er, at det, der kaldes den kontracykliske kapitalbuffersats, øges fra 1,5 procent til 2,0 procent i slutningen af næste år.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra rådet, der advarer om, at renterne på danske stats- og realkreditobligationer er faldet til et historisk lavt niveau.

- Den lange periode med lave renter og lempelige finansielle forhold danner i kombination med konjunkturfremgangen grobund for en fortsat opbygning af kreditrisici, lyder det.

Den kontracykliske buffer er en tvungen opsparing hos pengeinstitutterne, der kan blive frigivet, hvis der kommer en krise, og de begynder at opleve markante tab på udlån.

Allerede fra første kvartal næste år venter rådet at anmode erhvervsminister Simon Kollerup (S) om at hæve den igen.

De trinvise forøgelser er en følge af rådets strategi om, at buffersatsen skal øges gradvist til et niveau på 2,5 procent.

Statsobligationsrenter er i dag negative, og det ventes, at den danske pengemarkedsrente vil forblive negativ i mange år frem.

- For at kompensere for det lave forventede afkast har flere finansielle virksomheder over en længere periode påtaget sig øgede risici i form af mere risikofyldte investeringer, lyder det.

Det Systemiske Råd blev nedsat efter finanskrisen for at holde øje med store risici for det finansielle system.

Rådet består af to medlemmer fra Nationalbanken, to fra Finanstilsynet, tre uafhængige eksperter og en repræsentant fra henholdsvis Erhvervsministeriet, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet.

/ritzau/