De milliarder, staten skød i bankverden under finanskrisen, trak renter for milliarder til statskassen.

Statens bankpakker til nødlidende banker under finanskrisen har været en god forretning for staten, hvis man kigger isoleret set på kapitalindskud, afvikling af krakkede banker og de følgende renteindtægter.

Det viser en opgørelse fra Erhvervsministeriet.

Ministeriet holder løbende øje med, hvordan regnestykket fra bankpakkerne ser ud.

På forhånd så regnestykket lovende ud, da bankpakke et indtil videre ser ud til at indbringe staten 8,4 milliarder kroner.

En del af bankpakkerne bestod af overtagelsen og afviklingen af en række banker. De afviklinger er ikke færdiggjort. Derfor er der tale om et foreløbigt resultat.

Næste punkt på statens regnestykke er de 46 milliarder kroner, der blev skudt ud i 43 forskellige institutioner.

Af de indskud må staten vinke farvel til 4,6 milliarder kroner.

Resten af indskuddene er dog betalt tilbage og med renter har de hentet over 13 milliarder kroner til staten, der dermed ender i et plus på 8,6 milliarder kroner for den del af bankpakkerne.

Derudover går de statsgarantier, der er givet til specifikke banker, i cirka i nul. Det betyder et slutresultat på 17 milliarder kroner til staten for bankpakkerne.

/ritzau/