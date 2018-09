Københavns Andelskasse undersøges for brud på hvidvaskloven. Nu overtages den af statens skraldespandsselskab.

København. Kontrollen med Københavns Andelskasse, der undersøges for hvidvask, er blevet overtaget af Finansiel Stabilitet.

Andelskassen videreføres som pengeinstitut, men der er iværksat en række tiltag for at sikre en "hensigtsmæssig og kontrolleret afvikling" af andelskassen.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Finansiel Stabilitet.

Gennem de seneste år har andelskassen modtaget betydelige påbud fra Finanstilsynet. Senest i august blev banken meldt til politiet af Finanstilsynet for muligt brud på hvidvaskloven.

Andelskassen var i forvejen under skærpet tilsyn fra Finanstilsynet. Flere gange har det således haft kradse bemærkninger om forholdene i banken. Ifølge andelskassens regnskab fik den 30 påbud fra tilsynet alene i 2017.

Der er ikke udsigt til, at der findes en privat løsning på bankens problemer, og derfor overtager Finansiel Stabilitet nu andelskassen. Det betyder, at direktionen og bestyrelsen er afsat med øjeblikkelig virkning.

I stedet er der indsat en ny ledelse bestående af folk, der er ansat i Finansiel Stabilitet, som populært er kendt som "statens skraldespandsselskab".

Der er ydermere blevet etableret et datterselskab Broinstitut II A/S til at overtage ejerskabet.

Fredag morgen vil andelskassen fortsat betjene sine kunder, fremgår det af meddelelsen. Torsdag er både netbank og mobilbank lukket midlertidigt.

I 2017 gav Københavns Andelskasse et underskud på omkring tre millioner kroner. Andelskassen driver almindelig bankforretning med fokus på privatkunder og mindre virksomheder.

Finansiel Stabilitet er ejet af staten og har til opgave at sikre finansiel stabilitet i Danmark, blandt andet ved afvikling af nødlidende selskaber. Selskabet blev stiftet ved finanskrisens begyndelse i 2008 som følge af en aftale mellem staten og de danske banker.

