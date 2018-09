Den nødlidte Københavns Andelskasse er torsdag blevet overtaget af statens finansielle skraldespandsselskab, Finansiel Stabilitet.

Det meddeler Finansiel Stabilitet i en pressemeddelse.

Det sker i kølvandet på, at Københavns Andelskasse i øjeblikket undersøges for hvidvask.

Ifølge Finansiel Stabilitet er det ikke realistisk, at der findes en privat løsning på Andelskassen Københavns problemer løses af banken selv.

Overtagelsen betyder, at bestyrelsen er afsat med øjeblikkelig virkning, og at direktionen ikke længere kan disponere på andelskassens vegne.

Andelskassen har gennem de seneste år modtaget adskillige alvorlige påbud fra Finanstilsynet, og det er de seneste inspektioner af banken i juli og august, der har ført til beslutningen om at overtage banken.

Så sent som i august kom det frem, at Finanstilsynet efter en inspektion i banken havde politianmeldt banken for grov overtrædelse af flere bestemmelser i hvidvaskloven. Samtidig skrev netmediet Finanswatch, at to ledende medarbejdere var blevet bortvist.

Finanstilsynet har også tidligere vurderet, at ledelsen var i risiko for at havne i interessekonflikter mellem kunderne, ejerne og banken.

Under de seneste tilsyn kunne Finanstilsynet konstatere, at Københavns Andelskasse ikke kunne opgøre sit kapitalgrundlag, solvensbehov eller likviditet korrekt. På samtlige af de områder, som tilsynet gransker, var der sket overtrædelser af lovgivningen, skriver Finanstilsynet i en redegørelse torsdag aften.

»En korrekt opgørelse af disse områder er afgørende for en forsvarlig drift af et pengeinstitut,« lyder det i redegørelsen..

Foreløbigt har Finansiel Stabilitet lukket andelskassen netbank og mobilbank lukkes midlertidigt, men fredag morgen vil bankens ansatte atter betjene kunderne.

Københavns Andelskasse blev grundlagt i 1974 og havde sidste år en balance på 370 millioner kroner.

Siden 2012 har Finanstilsynet ført skærpet tilsyn med banken, der i 2014 blev reddet fra en konkurs af investeringsbanken Dansk OTC.

Finansiel Stabilitet har tidligere overtaget blandt andet Fionia Bank, Roskilde Bank, ebh bank, Gudme Raaschou Bank, Løkken Sparebank, Sparebank Østjylland, Max Bank, Amagerbanken, Fjordbank Mors og Andelskassen J.A.K. Slagelse.