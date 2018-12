Statens indtægter fra bilafgifter er steget med syv milliarder kroner de seneste fem år.

Selv om afgifterne på biler er blevet sænket tre gange siden 2015, er statens indtægter steget.

Det skriver Jyllands-Posten.

Siden 2012 er indtægterne fra bilafgifter gået i vejret med omkring syv milliarder kroner, så staten sidste år fik 52,4 milliarder kroner i kassen.

Hos bilejernes interesseorganisation, FDM, er afdelingschef Torben Lund Kudsk overrasket over, at bilejerne betaler så mange skatter og afgifter.

Men han kan godt forstå udviklingen, da lavere afgifter har ført til køb af flere større og nyere biler.

- Tidligere var folk tvunget til at køre i for små biler på grund af de høje afgifter. Nu er bilstørrelsen steget lidt.

- Det betyder samtidig mere miljøvenlige og især mere sikre biler og at danskerne får lidt mere bil for pengene, siger Torben Lund Kudsk til Jyllands-Posten.

Ifølge bilimportørerne er det især SUV-biler, der sælges langt flere af end tidligere.

SUV betegner lidt større biler, der minder om en stationcar, men er lidt større og i nogle tilfælde med firehjulstræk.

Gunni Mikkelsen, der er direktør for De Danske Bilimportører, er ikke overrasket over, at der kommer flere afgifter i kassen, da selve bilparken vokser, samtidig med at der er flere større biler.

- Den ene årsag er, at der er en stor appetit og interesse for nye biler. Det skyldes både bilafgifterne, men også at der er en god udvikling i økonomien og et stigende rådighedsbeløb hos familierne, siger Gunni Mikkelsen til Ritzau.

Den mest solgte SUV i år er en Nissan Qashqai. Til gengæld er salget af små mikrobiler raslet ned de seneste år, fortæller Gunni Mikkelsen.

I år ventes staten at få 53,8 milliarder kroner ind fra bilafgifterne, og det beløb forventes at stige til 55,6 milliarder kroner næste år.

/ritzau/