Det går godt for Wozniacki og Eriksens energidrikselskab, der har bruttofortjeneste på 11 millioner kroner.

State Drinks - der har Christian Eriksen og Caroline Wozniacki som medejere - er fredag kommet med regnskab for sidste år.

Og det går godt for virksomheden, der laver energidrikke. Sidste år havde virksomheden en bruttofortjeneste på lige under 11 millioner kroner og en omsætningsvækst på 40 procent i forhold til året før.

Virksomheden kommer ud af regnskabsåret med et overskud på 839.503 kroner.

Drikkene, som prydes med de to sportslige medejere, er ifølge virksomheden selv "funktionelle drikke", som blandt andet er tilsat koffein og vitaminer.

Senest er også den tennisspiller Holger Rune begyndt at optræde i markedsføringen af produkterne.

Også fodboldspiller Rasmus Højlund, håndboldspiller Simon Pytlick og sejler Anne-Marie Rindom er blandt virksomhedens såkaldte "ambassadører".

Sidste år blev der ifølge virksomheden selv "investeret massivt i markedsføring" i både ind- og udland.

State Drinks er ved at udvikle nye produkter og eksport, hvilket får ledelsen til at vente "stærk vækst" for 2024.

Af regnskabet fremgår det desuden, at lønningerne i virksomheden er steget med omkring tre millioner i forhold til sidste år.

Virksomheden blev oprettet i 2014 af de tidligere fodboldspillere og forretningsmænd Jon Andersen og Kim Have, og i 2015 kom State-drikken på markedet.

/ritzau/