Antallet af konkurser er steget 20 procent fra december til januar. Økonom frygter flere konkurser fremover.

Efter at 2020 samlet bød på et lavere antal konkurser blandt danske selskaber, har 2021 indtil videre brudt den positive tendens.

Samlet var der 225 erklærede konkurser i januar blandt aktive virksomheder. Det er en stigning på 20 procent i forhold til december sidste år.

Det viser sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik.

Ifølge Niklas Praefke, der er cheføkonom i Ledernes Hovedorganisation, har der i januar været tale om det højeste antal konkurser i 15 måneder.

Målt på antallet af konkurser har januar derudover budt på den værste start på et nyt år siden 2010.

- Stigningen kommer, efter vi sidste år så det laveste konkursniveau siden 2015. Det er helt uhørt coronakrisen taget i betragtning.

- Der er dog en god forklaring på det lave konkursniveau i 2020, siger Niklas Praefke i en skriftlig kommentar.

De politiske hjælpepakker har holdt hånden under mange virksomheder, herunder også usunde virksomheder, som under normale omstændigheder ville være gået konkurs.

- Vi skubber altså en række konkurser foran os, og derfor kan vi forvente, at vi i de kommende måneder vil se flere gå konkurs, vurderer Niklas Praefke.

Samme bekymring har Bjarke Roed-Frederiksen, der er chefkonsulent i SMVdanmark. Det er en interesseorganisation for små og mellemstore virksomheder i Danmark.

Han påpeger, at indtil nu har kompensationsordninger og udskydelse af moms- og skattebetalinger delvist holdt hånden under virksomheder.

- Men mange af SMVdanmarks medlemmer har få reserver tilbage på kistebunden og må nok snart kaste håndklædet i ringen, nu hvor en ny runde restriktioner og omfattende nedlukninger har ramt dem.

- Derfor er det også vigtigt, at samfundet genåbnes, så snart det er forsvarligt, og at kompensationsordningerne ind til da forbedres, for eksempel så kompensation til selvstændige kommer op på niveau med lønmodtagernes, siger Bjarke Roed-Frederiksen i en skriftlig kommentar.

I januar betød konkurserne blandt de 225 aktive virksomheder samlet set, at 810 arbejdspladser gik tabt.

Sammenlignet med december var det et fald på 25 procent.

/ritzau/