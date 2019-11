Det landsdækkende byggemarked Stark har været på indkøb blandt konkurrenterne.

Det betyder, at byggekoncernen nu overtager den jyske kæde Sjakk og dets fire butikker.

Det skriver Horsens Folkeblad.

Med de fire trælaster - som ligger i henholdsvis Hedensted, Give, Egtved og Ejstrupholm - følger også i alt 80 medarbejdere.

Sjakk opstod for to år siden, da en gruppe jyske forretninger startede deres egen kæde, efter de havde revet sig løs fra XL-Byg.

»Det har været spændende og udfordrende at prøve kræfter med at drive Sjakk. Vi er nået langt med vores investeringer og ikke mindst vores mission om at være den mest lokalt forankrede trælast. Vi er glade for, at Stark Danmark overtager vores aktiviteter, da vi er sikre på, at de som kommende ejer vil videreudvikle forretningen i tråd med det, vi startede i 2017,« forklarer Michael Mortensen, medejer af Sjakk, i en pressemeddelelse.

»Årsagen til, at vi går med til at sælge efter to år, er, at vi har fået et tilbud, der har været for godt til at sige nej til. Vi har fået flere bud først på året, men det har været magtpåliggende for Michael Mortensen og Mads Kloster (medejere af Sjakk, red.) at finde den rigtige ejer,« siger Sjakkks bestyrelsesformand, Henrik Rasmussen, til Horsens Folkeblad.

I 2017 gav Sjakk et overskud på 14,8 millioner kroner.

Sidste år lød regnskabsresultatet dog på et underskud på 2,4 millioner kroner efter skat.