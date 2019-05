Stark, som forhandler byggematerialer, fordobler sin størrelse, omsætning og medarbejderantal i forbindelse med et opkøb af den tyske byggemateriale-virksomhed Saint Gobain Building Distribution.

Stark Group går altså fra en årlig omsætning på 16,5 mia. kroner til 32 mia. kroner og fra 5.000 til 10.000 ansatte fordelt i seks lande.

Det skriver Stark i en pressemeddelelse.

»Det er intet mindre end en historisk milepæl for Stark Group at træde ind på Europas største marked for byggematerialer,« siger administrerende direktør i Stark Group, Søren P. Olesen, og fortsætter:

»Jeg er overbevist om, at vi kan skabe betydelig værdi for både kunder og ejere. Men i dag er jeg først og fremmest begejstret for at kunne byde de nye medlemmer af Stark Group-familien i Tyskland velkommen.«

I forvejen ejer og driver Stark Group Stark Danmark A/S i Danmark og Grønland, Beijer Byggmaterial AB i Sverige, Stark Suomi OY i Finland og Neumann Bygg AS i Norge med i alt 186 byggecentre og omkring 5.000 medarbejdere på tværs af Norden.

Stark har betalt 335 mio. euro - svarende til lige over 2,5 mia. kroner - for den tyske byggekæde. Stark forventer, at købet bliver godkendt af konkurrencemyndighederne senest ved udgangen af 2019.

Det nye opkøb udvider Stark, så de nu er oppe på 400 byggecentre i Europa.