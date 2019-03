Efter to måneders fald i detailhandlen hev et stærkt tøjsalg i februar handlen tilbage i plus.

Et stærkt tøjsalg i februar var med til at øge det samlede detailsalg med 0,2 procent fra januar til februar, når man korrigerer for de sædvanlige sæsonudsving og prisudviklingen.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Salget i den kategori, som Danmarks Statistik kalder beklædning, steg i februar med 1,9 procent. Modsat var salget af fødevarer og andre dagligvarer uændret. Andre forbrugsvarer faldt med 0,1 procent.

Tallene for detailhandlen i februar indeholder også en korrektion af tallene fra december og januar. Her var salget ikke så godt, som oprindeligt rapporteret.

I begge de to måneder faldt detailsalget i forhold til måneden før. Dermed er der stadig sket et fald i detailhandlen set over de sidste tre måneder.

/ritzau/