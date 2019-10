Det er ikke urealistisk, at Netflix har indfriet sin egen ambition, vurderer analytiker forud for regnskab.

De seneste måneder har Netflix lanceret nye afsnit fra nogle af sine populære tv-serier, og det kan være med til at indfri selskabets ambition for antallet af nye betalende kunder.

Det vurderer Claus Bülow Christensen, digital medieanalytiker og grundlægger af Copenhagen Future TV Conference, forud for Netflix' regnskab for tredje kvartal, der rummer kundeudviklingen i perioden juli-september.

Da Netflix præsenterede sit regnskab for andet kvartal, blev det mødt med stor skuffelse af det amerikanske selskabs aktionærer.

Selskabet havde kun fået 2,7 millioner nye betalende brugere. Det var lavere end de 5,5 millioner brugere, der kom til i andet kvartal året før, og var også under Netflix' egen forventning om 5 millioner nye brugere.

Efter skuffelsen har Netflix i tredje kvartal forventet at få 7 millioner nye betalende brugere, og det er ikke helt urealistisk, mener medieanalytikeren.

- Jeg tror, der er en vis sandsynlighed for, at de kan have hentet en del nye kunder, fordi de har haft nogle meget stærkere tv-serier her i tredje kvartal end i andet kvartal, siger Claus Bülow Christensen.

Som eksempler peger han på tredje sæson af "Stranger Things" og den sidste sæson af "Orange is the New Black".

Mens det bliver spændende, om Netflix har kunnet indfri sin egen forventning til det seneste kvartal, imødeses det også, hvilke forventninger Netflix har til fjerde og sidste kvartal.

I løbet af kvartalet træder både Disney og Apple ind på markedet for tv-streaming, og derfor kan Netflix forvente stor konkurrence i det marked, selskabet på sin vis var med til at opfinde.

- Fjerde kvartal er det første kvartal, hvor Netflix for alvor kan forvente en brutal konkurrence på sit marked, bemærker Claus Bülow Christensen.

Han tilføjer, at Netflix står godt rustet i forhold til konkurrencen, da der bliver brugt mange penge på originalt indhold, og der også er flere nyheder i fjerde kvartal.

Blandt andet bliver tredje sæson af "The Crown" lanceret i november, hvor også filmen "The Irishman" kommer på Netflix. Filmen er instrueret af den prisvindende instruktør Martin Scorsese og kommer kun på Netflix.

