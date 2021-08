»Vi glæder os utrolig meget, og det gør vores børn også. De har været helt oppe at køre over det.«

Sådan skriver Christian Stadil på sin Facebook-profil, hvor han afslører, at han og Hummel har købs børnetøjsmærket Sometime Soon.

Hummelejeren har selv fire børn, og faktisk var det hans kone Alice Rosenkrantz Stadil, der fik ideen til opkøbet.

»Alice har i flere år været helt vild med børnetøjsbrandet Sometime Soon, som nogle måske har lagt mærke til på hendes Instagram, og dette til en grad at hun foreslog, at Allan og jeg samt vores kollegaer i Hummel burde kigge på det ift. et nærmere samarbejde og eventuelt køb,« skriver Christian Stadil i opslaget.

Sometime Soon laver streetwear til drenge fra 0 til 14 år, og Hummel overtager den danske børnetøjsbrand ved årsskiftet.

Ifølge Finans.dk er det langt fra en guldgrube, som Stadil overtager.

Den seneste årsrapport for regnskabsåret 2019/2020 fremgår det, at virksomheden bag, Generate, har negativ egenkapital.

Bundlinjen viste et underskud på 1,8 millioner kroner og en negativ egenkapital på 3,5 millioner kroner.

Christian Stadil. (Arkivfoto) Foto: Celina Dahl Vis mere Christian Stadil. (Arkivfoto) Foto: Celina Dahl

Et resultat, som ledelsen selv kalder »utilfredsstillende.«

Planen er ifølge Hummels administrerende direktør, Allan Vad Nielsen, »at styrke den retning, der er lagt, og ikke mindst skalere den yderligere internationalt,« skriver han i en pressemeddelelse.

Cathrine Høilund er den ene af de to stiftere af Sometime Soon, og hun fortsætter i firmaet som kreativ direktør.

»Jeg ser Hummel som det eneste og helt rigtige match til at føre Sometime Soon videre til næste niveau, og jeg glæder mig til at få luft under vingerne på alle de mange spændende muligheder, vi ser sammen,« lyder det fra Høilund i pressemeddelelsen.